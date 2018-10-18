驚！早產女嬰出生僅540克 醫生靠「椰子油」救她一命

只在母親肚子裡待了23週的伊莎貝拉，出生時體重僅有540克，比一瓶可樂的重量還輕。（圖翻攝自每日郵報）

2018-10-18 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕椰子油救了她！澳洲珀斯一位早產女嬰出生時體重僅有540克，令她的母親相當擔心小孩會不幸過世，沒想到在醫生使用「椰子油」來保護女嬰的皮膚後，女嬰竟奇蹟似的活下來。

據《每日郵報》報導，去年澳洲一位母親金柏莉（Kimberley Phillips）在懷孕第23週時，因為羊水意外破掉，導致女嬰伊莎貝拉（Isabella）被迫提前出生，成為極早產兒。當時伊莎貝拉身體的發育還相當不完全，體重只有540克，比一瓶可樂的重量還輕，皮膚也相當脆弱，因此醫生判定女嬰能存活下來的機率極低，這讓金柏莉感到相當憂心。

然而在醫生用「椰子油」來保護伊莎貝拉的皮膚後，現在16個月大的伊莎貝拉已經相當健康，成功證明了自己是一名頑強的生命鬥士。

對此，研究臨床醫生斯特蘭克博士（Tobias Strunk）表示，他們確信是椰子油救了伊莎貝拉，因為椰子油具有抗菌特性，不僅能有效的防止細菌侵入她瘦小的身體，還保護了伊莎貝拉脆弱的皮膚，讓她順利活了下來。斯特蘭克博士指出，在他們進行的一項試驗中，結果證明「椰子油確實可以改善極早產兒的皮膚狀況」，對早產兒相當有幫助。