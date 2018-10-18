中國木材需索無度 索羅門群島雨林面臨枯竭危機

由於中國對於木材的需求無法滿足，南太平洋索羅門群島以比永續經營還快近20倍速度砍伐。示意圖。（法新社）

2018-10-18 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕環保組織今（18日）公佈一項調查報告指出，由於中國對於木材的需求無法滿足，南太平洋索羅門群島（Solomon Islands）以比永續經營還快近20倍速度砍伐，索羅門群島的熱帶雨林恐很快就會枯竭。

綜合外媒報導，非政府組織「全球見證」（Global Witness）發表一份最新數據顯示，去年索羅門群島的木材出口量增加了逾20%，達到超過300萬立方公尺，總價值約3億7800萬美元（約新台幣116.7億），這砍伐速率高出可持續經營的永續伐木還要超過19倍以上。

報告指出，這種砍伐森林的規模是無法永續經營的，如果不採取任何措施，不但會使這片對索羅門群島經濟成長貢獻最大的資源枯竭，大片雨林的消失也摧毀了當地食物來源，並破壞動物的棲息地。

「全球見證」進一步分析進口數據發現，絕大多數木材被運往中國；報告負責人說，中國是全球最大的木材進口國，但由於西方國家嚴格管控木材來源是否為合法採伐，而進口至中國的木材不需要檢視其來源是否為合法或者是永續砍伐，他們認為許多非法盜伐的木材都流入了中國。

他們呼籲中國應針對木材來源實行檢查，以確保木材在其出口國是合法的，雖然這份報告並未說索羅門群島雨林資源多久會枯竭，不過日前索羅門群島財政部委託的調查表示，若以目前伐木速率繼續下去，最快2036年雨林就會枯竭。