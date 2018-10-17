全球最大市場！加拿大大麻今合法 估每年多7千億元稅收

娛樂用大麻今（17）日於加拿大正式合法化，成為繼烏拉圭後全球第二個娛樂用大麻合法國家。（路透）

2018-10-17 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕娛樂用大麻今（17）日於加拿大正式合法化，成為繼烏拉圭後全球第二個娛樂用大麻合法國家，未來只要年滿18歲都可以持有30克以下的大麻。而在法令上路第一天，政府核准的大麻商店前民眾大排長龍，許多人甚至直接在門前抽了起來，業者估計，大麻產業一年可為政府增加新台幣7000億的稅收。

綜合外媒報導，醫療用大麻已於2001年合法化，而加拿大議會於今年6月通過娛樂用大麻新法，大麻生產商須向政府申請執照，已成年民眾則可在合法零售店購買合法生產商製造的大麻，最多可持有30克的乾燥大麻，並最多可在家栽種四株植栽。

過去加拿大總理杜魯道在2015年競選期間，提出娛樂用大麻合法化的政見，他認為加拿大管制大麻的法律根本無效，更導致加拿大的大麻黑市猖獗，他在選前甚至還公開承認，自己其實也吸過5、6次大麻。

報導指出，過去民調顯示加拿大每10人就有2人吸食大麻，也是青少年最依賴的藥物，而在大麻非法的法律下，許多犯罪集團由黑市獲得大量利潤。因此政府直接納管大麻經濟，除了預計一年可增加新台幣7000億的稅收，更能重創黑市價格，同時也降低民眾取得大麻的風險，減少社會問題，更能有效為青少年健康把關，未來販賣大麻給未成年者，最重會被判處14年有期徒刑。

雖然看似好處多多，但社會還需要面對一些後續問題，例如警察到底要怎麼抓「麻駕」？雖然政府有配給唾液檢測器，但由於成本高加上低溫環境下可能失準，引發了不少爭論。

另外，上班時能不能抽大麻也是個大問題，此點可能涉及勞資糾紛；而最頭痛的還是加拿大的地方政府，因為法律細則、執法細則、商業許可都要得靠「前線」的地方政府解決，而未來稅收究竟以何種方式上繳中央，至今也仍未有定案。

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大麻業估計，大麻產業一年可為政府增加新台幣7000億的稅收。（路透）