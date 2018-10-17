台盼參與國際刑警組織 美國務院重申支持

2018-10-17 03:36

〔中央社〕刑事局日前致函國際刑警組織申請以觀察員身份出席大會。對此，美國國務院重申，支持台灣有意義參與包括國際刑警組織在內的國際組織。

國際刑警組織（INTERPOL）在11月16日至21日於阿拉伯聯合大公國杜拜召開第87屆大會。內政部警政署刑事警察局日前去函，申請以觀察員身分出席，並盼有意義參與該組織的會議、機制及活動。外交部相關駐外館處也積極接觸友好國家，希望友好國家做出友台發言，以促使國際刑警組織執行委員會在表決時能做出友台決定。

對此，美國國務院以發言人背景說明方式回覆中央社郵件時表示，台灣是民主的成功故事、值得信賴的夥伴，也是世界一股良善力量。美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。

該發言人表示，這包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織、世界衛生組織（WHO），以及台灣參與的超過60個國際組織。

這名發言人也重申，美國仍致力於支持台灣在面對全球挑戰時，尋求擴大自身已顯著的貢獻。

對於台灣有意義參與國際組織，美國一向予以支持。今年5月，台灣尋求以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）遭拒後，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）就曾在世界衛生大會公開發言力挺台灣，強調台灣不該被世界衛生組織排除在外。

至截稿為止，美國司法部尚未回應記者詢問。