天外奇蹟！45億年歷史隕石砸穿屋頂 71歲爺爺樂翻了

高齡71歲的內藤真吾，家中停車場屋頂遭不明石頭砸穿，經鑑定後發現竟是有45億年歷史的隕石。（圖取自中日新聞）

2018-10-14 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣小牧市71歲爺爺內藤真吾，家中停車場屋頂遭不明石頭砸穿，送去日本科學博物館鑑定後，發現竟是有45億年歷史的隕石！館方將它命名為「小牧」隕石，並向國際隕石學會提出登錄申請。而爺爺對這「天外奇蹟」簡直樂翻了。

綜合日媒報導，9月26日晚上10點20分左右，爺爺已經入睡時，突然聽到「咚」一聲巨響，整個屋子都搖晃了一下，驚醒後想說會不會是小偷，但爺爺居然選擇繼續睡回去。隔天早上爺爺打開玄關的門，發現地板上多了顆拳頭大小的詭異黑色石頭，「一開始沒看清楚，還以為是青蛙」。

除此之外，周圍還有燒焦的痕跡，爺爺查看四周，發現五公尺近的停車場屋頂破了個洞，隔壁鄰居家的屋頂上還有破磚瓦，推測石頭應是先砸中鄰居家屋頂，反彈後再打穿自家的停車場屋頂。「周圍都是焦黑的，這輩子還沒看過這種石頭，總覺得有點特別」。

報導指出，內藤爺爺將石頭寄給東京都台東區的科博館，令爺爺喜出望外的是，科博館從隕石上檢測到「宇宙線」，判定此為貨真價實的隕石，而且還有45億年的歷史！據科博館指出，隕石的長10.5公分、寬8.5公分、高4.5公分，約550克重，與地球上的岩石成分大致相同，由於會被磁鐵吸引，推測內部含有鎳。

報導指出，隕石直接命中建築物的案例相當稀有，日本上一個案例是平成15年（2003）年，有顆隕石一樣砸中民宅。而科博館負責鑑定的研究員長米田成一則表示：「全世界每年落到地球的隕石中，可以回收的案例也差不多只有10件，因此非常珍貴」、「雖然目前看來是一般的隕石，但繼續研究也許會發現更多特點。」

而得知鑑定結果的內藤爺爺為此樂翻了，但也說畢竟是住宅區，沒人受傷就好。而家人接受採訪時則表示：「好像去探索宇宙的太空探測器『隼鳥號』那樣的神祕東西飛來了，雖然屋頂被砸壞，但居然是這麼貴重的東西，真的很開心。」