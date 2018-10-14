扯！聯合國人權理事會改選 這些人權惡劣國全當選...

海莉也批評聯合國人權理事會「自廢武功」。（彭博社）

2018-10-14 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權理事會（UNHRC）在美國時間週五改選18席，在192個會員國中，有165個會員國投下贊成票，菲律賓等多個人權不佳的國家，成為人權理事會的理事國，任期將從2019年到2021年，此舉引起人權團體的抗議，美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）也公開譴責人權理事會。

綜合外媒報導，針對票選結果，「人權監察」駐聯合國幹事夏博諾（Louis Charbonneau）痛批，聯合國人權理事會的做法荒謬，簡直是「侮蔑選舉」，理事會理應設法抵制人權糟糕國家。

海莉也批評，「再次讓人權不佳的國家自動當選，連準則也沒有，簡直是自廢武功，顯示美國退出人權理事會，是正確的決定。」她進一步說，美國將繼續支持使人權理事會可信的改革。

國際特赦組織的駐聯合國代表塔德羅斯（Sherine Tadros）則稱，人權聲名狼藉的菲律賓會當選，簡直是蔑視選舉。

本次改選，包括人權不佳的巴林、喀麥隆、菲律賓、索馬利亞等國都順利當選，另外近年來人權極差的中國、阿富汗、安哥拉、剛果、盧安達等國也都順利當選，人權理事會的改選引起各界質疑。