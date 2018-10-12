不甩中國要求 大馬釋放11維吾爾人送往土耳其

這名11名維吾爾人去年11月在泰國越獄（圖）後，逃往馬來西亞，後因非法入境而遭當局拘押，盡管中國政府一再要求將人送返北京，但這11人被馬國釋放後，已被送往土耳其。（歐新社）

2018-10-12 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕代表遭拘押維吾爾人的律師法米（Fahmi Moin）週四（11日）表示，馬來西亞政府已釋放了非法入境而遭拘押的11名維吾爾人，並送往土耳其，無視中國政府的要求。

《路透》報導，這名11名維吾爾人去年11月在泰國越獄後，逃往馬來西亞，因非法入境而遭當局拘押。中國政府獲知後，施壓馬國政府要求將人送返北京，但遭馬國當局拒絕。

法米表示，在穆斯林占多數的馬國，檢方以人道主義為由撤銷對這11名維吾爾人的起訴，他們週二搭機離開吉隆坡後，已經抵達土耳其。他表示，這些維吾爾人非法入境的罪名已經被撤銷，因為馬國總檢察長辦公室同意辯方的申訴。

馬來西亞出入境部門、內政部以及總檢察長辦公室，都沒有立即對此作出回應。中國外交部也沒有對媒體的詢問立即作出答覆。

在親中前首相納吉布（Najib Razak）政府期間，馬國今年2月曾表示，考慮將這11名維族人引渡到中國，但改朝換代後大翻轉，現任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）一直在支持穆斯林反迫害。

報導也稱，此舉可能進一步影響兩國的關係，自馬哈地5月上台後，馬國取消與中國企業高達200多億美元的計畫。