崩潰！他用Google街景找路 看見老婆搞外遇

秘魯一名男子近日利用Google地圖規劃行車路線時，卻發現老婆5年前和小王偷情的畫面。（圖擷取自Google Maps）

2018-10-11 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕好慘！秘魯一名男子日前使用Google地圖規劃行車路線，卻發現竟出現疑似老婆和小王親熱的畫面，他氣得拿圖片去質問老婆，老婆眼看紙包不住火只好坦承出軌，最後2人離婚收場。

綜合外媒報導，秘魯這名戴綠帽的男子日前利用Google地圖規劃行車路線時，驚覺畫面裡出現一名捲髮女性，穿著和老婆一模一樣的藍色襯衫，坐在一張長凳上撫摸著灰色長袖男性的頭髮，大腿還讓對方躺著，兩人狀似相當親密。

報導指出，這張「偷情街景」是2013年在秘魯首都利馬「Puente de los Suspiros de Barranco」所拍攝的。男子看到街景圖相當崩潰，氣呼呼的拿著圖片去質問老婆，老婆眼看東窗事發也只好坦承偷情，2人最後以離婚收場。

這名綠帽男近日在臉書上分享這張Google街景，許多網友得知這張街景照背後的故事後，紛紛驚呼「這世界真小。」而記者實際查詢發現，這張「偷情街景」圖到現在還沒被撤下，或許會讓這名綠帽男看一次，心裡也痛一次。