盜用600萬研究金 美傑出學者被判罰彈琴3年

美國有位曾任職耶魯大學和紐約大學的傑出神經學研究學者竊取研究經費，昨（11）日被法官判有罪，未來3年，每週須為貧困老人彈鋼琴1小時，代替牢獄之災。（資料照）

2018-10-11 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國有位傑出的神經學研究學者竊取研究經費，昨（11）日被法官判有罪，未來3年，每週須為貧困老人彈鋼琴1小時，代替牢獄之災。

《衛報》報導，曾任職耶魯大學和紐約大學的諾伊麥斯特（Dr. Alexander Neumeister），在今年6月坦承於2012年至2014年間，竊取8.7萬美元（約新台幣273萬元）政府撥款給紐約大學的研究資金。檢方指出，諾伊麥斯特當時都拿這些資金，招待親友搭機、住宿和用餐，當時年收入其實超過20萬美元（約新台幣627萬元）。

紐約曼哈頓法院法官在得知諾伊麥斯特也是名訓練有素的鋼琴家後，判他未來3年，必須每週至少2次，且每次至少1小時，彈奏鋼琴給康乃狄克州的貧困老人聽。

據指出，諾伊麥斯特當時在法庭上對自己的錯誤行徑感到相當懊悔，更為自己「令人難以置信的短視和誤判」表示道歉。

被告律師哈麗絲（Justine Harris）對諾伊麥斯特回應，如此有天賦的人，怎麼會做出這麼明顯錯誤且愚笨的事？但哈麗絲也提出，諾伊麥斯特在心理疾病和神經學上有卓越貢獻，且研究出創傷後壓力症候群、退伍軍人症及厭食症等病症的治療法。

此外據透露，除了上述案件外，其實諾伊麥斯特早在2004年至2010年間，就竊取耶魯大學的經費，儘管這不是此次辦護案件之一，但他仍須償還該校7.6萬美元（約新台幣238萬元）。