朝披薩吐口水被拍到 外送員面臨18年徒刑

2018-10-10 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一名披薩外送員日前在外送披薩時，擅自打開顧客的披薩盒，還在披薩上吐口水，自以為神不知鬼不覺，但是這一切都被監視器錄下來，而這名外送員將可能面臨最長18年的刑期。

根據《每日郵報》報導，事發於土耳其埃斯基謝希爾，這名18歲的披薩外送員布拉克（Burak S）接到訂單，指定披薩送到顧客阿里尤斯（Huseyin Alyuz）的家裡。然而布里克到了外送地址後，不知是出於惡作劇還是什麼緣故，在門外打開披薩盒，朝披薩吐口水，還拿出手機自拍。不巧，他的頭頂上方就有監視器記錄下這一切，阿里尤斯的姪子正巧看到監視畫面後告訴了叔叔，而阿里尤斯也馬上打電話給披薩店客訴並報警。

被逮捕後的布里克表示他發現阿里尤斯訂披薩時咒罵自己的同事艾琳（Aylin），「他完全就是個奧客！」，但他矢口否認自己吐口水的事，表示自己打開披薩盒是要確認披薩是否完整，但是罪證確鑿，監視器畫面還可以看到布里克拿著手機拍下自己吐口水的畫面，因此法院對布里克的說詞不予以採信。

警方表示，布里克被控損害物品、危害顧客健康等罪名，可能會被判處4個月到3年的監禁。除此之外，他還被指控向食物投毒，有可能被判2到15年徒刑，因此最高將面臨18年的有期徒刑。法院已將全案延至明年2月審理，將先讓法醫專家們對這塊披薩進行疾病風險評估。