要不要判死？殺警犯腦中風失智忘犯行 美國高等法院頭痛

死刑犯麥迪遜（Vernon Madison）年輕時犯下殺警案，失智後忘記了自己的犯行。（路透）

2018-10-09 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕若死刑犯失智且想不起來自己的罪刑，究竟還要不要判死？美國高等法院正為此問題頭痛。死刑犯麥迪遜（Vernon Madison）年輕時犯下殺警案，關押30年後被判死，卻因為兩次腦中風而失智，最離譜的是他忘記了自己的犯行。由於美國還有許多高齡死刑犯，麥迪森此案未來可能成為判例，美國高等法院必須於明年6月有個答案。

據《法新社》報導，來自阿拉巴馬州的麥迪森1985年時與女友在家中吵架，員警接獲報案前來勸架，卻遭麥迪森朝腦門開了兩槍而死亡。麥迪森先被判了30餘年徒刑，並又於2016年5月被判死。但他於2015年竟兩次腦中風，如今近乎失明、行動不便要人攙扶、大小便失禁、字母背不起來，還吵著見早已過世的母親。最離譜的是，他完全忘記當年的殺警案與法官判決。

美國高等法院於2日審理此案，由9名法官判決此案，麥迪森的辯護律師史蒂芬森（Bryan Stevenson）表示，根據美國憲法第八條修正案明訂「不得施加殘酷並且非常的懲罰」，判處已經失智且無自理能力的麥迪森死刑並不人道，將可能違憲。

報導指出，2011年全美65歲以上的死刑犯佔全體4%，總人數約略100人。審理此案的最高法官之一布雷耶（Stephen Breyer）認為，考量到美國高齡死刑犯的人數，此案未來將可能成為判例，不可不慎。