不想每月10萬租房 女子花90萬自建「微型房屋」

25歲的艾斯林因經濟因素，為了省租金，自建一間約4.5坪大的房子。（圖擷自「Miranda Aisling Hynes」臉書）

2018-10-07 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國波士頓的馬什菲爾德（Marshfield）中舉辦一個「微型房屋」博覽會，藝術家艾斯林（Miranda Aisling）說：「這房子不是因為『浪漫』才建造，而是因為經濟因素。」

綜合外媒報導，25歲的艾斯林居住在「微型房屋」（Tiny House）兩年，她說道：「我買不起傳統住家。」於是她靠大家的幫助，花費約3萬美元（約90萬台幣）建設一間160平方英尺（約4.5坪）大的房子，並表示，要在波士頓這個大城市中租房要克服緊湊住宅、昂貴租金等問題，自建的「微型房屋」就沒有租金和抵押貸款壓力，但她強調，這種生活方式不適合所有人，推行「微型房屋」的意旨是讓人們重新思考他們的生活方式是否過於奢侈和浪費。

據房屋租賃平台「RentCafe」和房地產研究及資訊服務平台「Yardi Matrix」聯合發布的最新報告指出，2018年8月，全美租金最貴的十大城市中，波士頓以3388美元（約10萬台幣）的租金位居第三。

艾斯林4.5坪的「微型房屋」雖然面積不大，但內部有許多收納空間和機關，每一寸空間都必須好好利用，例如，睡覺臥室須爬樓梯才可抵達上層閣樓，該樓梯設計成折疊式不占空間、餐桌可以從牆上拉出來、原為閱讀角落的椅子，經拉出過後，可將變形成一張床，供客人使用等巧思。她表示，居住時間越長就感覺這房子越大，更說道：「我認為，人們可以在遠低於他們所認為的標準下生活得很好。」

唯一棘手的事情是需要找到一個願意擺放「微型房屋」的地方，不過她很幸運地在麻薩諸塞州中的洛厄爾區（Lowell）找到了願意讓她將「微型房屋」擺放在他們家後院的人。