逃出監獄逃不出城 2重刑犯穿警服越獄遭全城民眾搜捕

中國2重刑犯逃獄，被全城搜捕到案。（圖擷取自微博）

2018-10-07 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省凌源市裡監獄眾多，是出名的民間「監獄城」，其中凌源第三監獄本月4日有2名重刑犯脫逃，警方立即搜捕，逾千凌源市民加入搜捕行動，從攔路設卡、上山搜索、為武警帶路等，逃入深山不到兩天即被逮捕歸案。

《新京報》報導，遼寧省凌源市位於遼寧、河北、內蒙古三省（區）交匯處，三面環山，丘陵眾多，因為地型特殊，中國在此設了不少監獄，本月4日的這兩名逃獄者都是被判無期徒型的重刑犯，他們穿著制式警服越獄成功，進入河北平泉的榆樹林子鎮，還向當地小賣部買了一些吃喝東西及問路，後又一路西行至平泉台頭山鎮，但在小賣部買東西的過程，被監視器拍下來。

警方發覺該2人脫逃，立即發布懸賞，逮獲一人賞10萬人民幣（約45萬台幣），同時進行跨區警力集結展開搜捕，出動逾千名警力、當地鄉鎮公務員600多人進行搜捕，5日上午，一度追緝到該2逃犯，但山區道路崎嶇，在快速的警匪追緝中，一部警車失速側翻、車身撞飛重摔，4名員警受傷，其中2人送頭醫不治。

警方立即再升高追捕力道，將懸賞金提高到提供線索就有10萬、抓到有20萬人民幣，快速提振民眾抓捕逃犯的情緒，6日中午，這2逃犯都在當地的一片樹林裡被民眾逮獲，兩人被捕獲時間只相差10分鐘。

據報導，被捕逃犯之一的張貴林，已經是第三次逃獄，因搶劫入獄，從22歲開始只有逃獄時才短暫離開過監獄，另一名逃犯王磊則是曾綁架殺死11歲兒童，並燒毀屍體。