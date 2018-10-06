「五星旗」做麻袋裝垃圾 中國清潔員被網友罵翻

中國河北一處收費站的清潔員用國旗「五星旗」來包裹垃圾，引來網友撻伐。（圖擷取自微博）

2018-10-06 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北京昆收費站昨（5）日驚傳，有人用中國國旗「五星旗」做成麻袋來裝垃圾，並明顯地堆置在服務區裡，引來網友撻伐。

綜合媒體報導，有中國網友5日在《微博》上爆料，指出有人用國旗「五星旗」作成麻袋來裝垃圾，並堆置在河北京昆高速定興收費站，讓他氣得拍照上傳po網，表示「國慶節看到這幕，氣死人，誰來管管？」

警方獲報後調查發現，該事件是收費站的賈姓、王姓2名清潔員所為，他們解釋，當初是因為整理出的雜物沒有地方可以擺，才會將垃圾堆在服務區外，並用一面舊的五星旗包裹起來。據悉，清潔員在事發後已將國旗收好，目前全案仍在調查當中。

定興縣委宣傳部今（6）日則出面回應，表示清潔員是因為文化素質低，不懂國旗的意義，也不清楚相關的法律責任，才會以五星旗包裹垃圾，屬於無心之過，並非刻意。

對此，有中國網友氣憤留言，「國旗能裝垃圾？你腦袋裝什麼？」、「不尊重國家代表的象徵，還期待別人來尊重我們？」，不過也有網友認為，「知錯能改就好」、「當局表面上看起來不計較，實際上是在推託責任吧」。