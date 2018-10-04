與土耳其談合作 普丁：將繼續在敘利亞聯合巡邏

俄國總統普丁（右）昨日會見奧地利總理庫爾茨（左）；普丁表示，俄羅斯將繼續跟土耳其在敘利亞合作。（路透社）

2018-10-04 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與土耳其在上月18日達成協議，宣布將在敘利亞的伊德利卜省劃設非軍事區，以區隔政府軍、反政府軍，避免發生衝突。昨日俄國總統普丁（Vladimir Putin）強調，因為土耳其政府履行義務，雙方將繼續在敘利亞展開包括「巡邏監督」的聯合行動。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，昨日俄國總統普丁在聖彼得堡與來訪的奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）舉行雙邊會談；普丁在會談中表示，上月土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）到黑海岸的索契（Sochi）短暫訪問，期間土俄雙方提出在敘利亞的伊德利卜省設立寬15至20公里的非軍事區，希望為敘利亞的民用設施、城市、聚落和俄軍基地提供可靠的安全保障。

普丁指出，在非軍事區內，不應存在任何激進組織，更不能有重型武器，無論這些武器屬於哪一方。普丁強調：「俄羅斯與土耳其一道齊心協力開展工作，土方高度重視這一雙方共識，履行其應盡義務，推動激進組織武裝分子離開這一區域，並撤走重型武器。」

普丁表示，接下來俄羅斯將繼續跟土耳其落實雙方共同制定的行動，包含土耳其武裝力量和俄羅斯軍警在敘利亞聯合展開的巡邏監督行動。