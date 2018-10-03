央視女記者脫序打人 她神比喻「自以為魯智深」

英國保守黨年會期間，《中國中央電視台》女記者孔琳琳在一場香港議題研討會上鬧場，孔琳琳的行為不但沒有被中國網友譴責，甚至將她封為「愛國勇士」、「女中豪傑」。（圖擷取自Enoch Lieu推特）

2018-10-03 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國央視記者孔琳琳在倫敦香港問題論壇脫序打人，中國網友卻誇張大讚她是「中國人驕傲」。對此作家顏擇雅用「魯智深出手揍鎮關西」的故事比喻，諷孔與中國網友「自以為是魯智深」。

《立場新聞》報導，中國網路上熱烈討論孔琳琳的行徑，微博上幾乎一面倒支持孔琳琳，讚她打擊港獨、維護國家主權，還有人說她是「國家第一美女」。

對於這些荒謬言論，作家顏擇雅說，中國中學語文課本過往有「魯提轄拳打鎮關西」一文，2016年才拿掉，在這篇文章中，著重的是魯智深揍鎮關西大快人心，學生可能理解到「揍才是正義」。但顏擇雅指出，水滸傳中的鎮關西仗勢欺人、欺負弱小、全沒同理心，魯智深揍人則是出於對金老二金翠蓮父女的同理心。

顏擇雅認為，「孔琳琳與支持她的網民，卻只學到揍就是正義，而沒學到同理」，「自以為是魯智深，卻把自己變成面目猙獰的鎮關西。」她也說，貿易戰會衝擊台灣、香港的經濟，但許多人卻大聲叫好，就是把川普當成了魯智深。