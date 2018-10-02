汪星人衝浪大賽 「各路好狗」齊聚加州大顯身手

兩隻狗狗使出渾身解數，在「單狗衝浪」項目中互相比拚。（法新社）

2018-10-02 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州上週六（9月29日）舉辦第10屆的「汪星人衝浪大賽」，吸引世界各地的飼主帶領他們的愛狗來參與這場年度盛事，吸引數以百計的遊客和愛狗人士圍觀。

綜合外媒報導，狗狗們會依照體重分組參賽，而專業的裁判團將以狗的衝浪技巧、難度及信心度等評分，比賽類型包括「單狗衝浪」、「雙狗衝浪」及「人狗衝浪」。

報導指出，並非所有狗狗都熱衷且擅長衝浪運動，有些能順利又瀟灑地衝浪到岸邊，有些卻光是站在衝浪板上就竭盡全力，不過，全部的狗狗都配有專門設計的特殊救生衣，以確保牠們儘管表現不佳，也不至於遭遇意外。

據了解，在過去的10年中，已經累積500多隻來自世界各個角落的狗狗參加這場活動，如英國、澳洲、加拿大，巴西及美國等。而主辦單位「Unleashed by Petco」說，在今年比賽籌得的款項，將會撥捐到聖迭戈人道協會及防止虐蓄會等友善動物機構。

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2隻狗狗必須合作無間才能完成「雙狗衝浪」。（法新社）

在「人狗衝浪」項目中，如果沒有十足默契保持平衡，恐會面臨摔海危機。（法新社）

一名飼主在比賽開場前，讓自家愛狗站在自己的頭頂上。（法新社）

一名飼主張開雙手迎接安全衝完浪回岸的狗狗。（歐新社）

一隻參賽狗狗在衝浪板上輕鬆乘風破浪。（法新社）

其中一隻參賽狗狗平安上岸，眾人立刻上前迎接。（法新社）