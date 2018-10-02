現代版鋼鐵英雄！美國軍醫在槍林彈雨中救出14人

美國軍醫舒勒（Ronald Shurer）在槍林彈雨中救出14名受傷的軍人，川普昨（1日）授予他美國最高軍事榮譽的「榮譽勳章」。（美聯社）

2018-10-02 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕電影《鋼鐵英雄》講述二戰軍醫戴斯蒙杜斯的真實經歷，他在慘烈戰場上不帶武器拯救75名士兵，而現代也有貨真價實的「鋼鐵英雄」！美國軍醫舒勒（Ronald Shurer）於2008年4月6日，在阿富汗山丘救出14名受傷的軍人，川普昨（1日）授予他美國最高軍事榮譽的「榮譽勳章」。

據《BBC》報導，2008年由12名美國士兵和約100名阿富汗軍人組成的部隊，徒步登上阿富汗1座18公尺高的小山丘，準備突襲抓捕下方民宅的武裝份子，沒想到卻遭到意外的伏擊，機關槍向他們射來，還有狙擊手不斷趁隙開槍。

士兵貝爾（Behr）的髖關節和手臂中彈，他回憶起舒勒當時拍打他的臉，喊著「醒醒！你今天不會死。」等到貝爾被治療完後，舒勒在槍林彈雨中爬上山丘頂部，查看士兵們的傷勢，治療了4名美國軍人和10名阿富汗突擊隊員後，他還協助使用繩索將傷員吊到山丘底部。

戰鬥結束後的幾個月，當時執行任務的10名美國士兵被授予銀星勳章（美軍第3高榮譽），但幾名軍人有意見，因為救了他們性命的舒勒怎麼可以只拿到銀星勳章。貝爾說，如果沒有舒勒，他毫無疑問會在那天喪命。

美國政府從善如流，最後由川普授予舒勒「榮譽勳章」。川普說，如果不是因為他的英勇行動，那天會有更多士兵死亡，並向出席儀式的2名舒勒兒子致意：「我對你們父親的勇氣感到敬畏。」