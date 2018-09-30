金正恩上台後 投奔南韓脫北者人數下降

南韓一份數據顯示，自北韓領導人金正恩掌權以來，投奔南韓的脫北者人數呈現逐漸下降趨勢。（路透）

2018-09-30 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一份數據顯示，自北韓領導人金正恩掌權以來，投奔南韓的脫北者人數呈現逐漸下降趨勢。南韓國會議員指出，這與中國收緊邊境管理和脫北仲介成本變高有關。

《韓聯社》報導，南韓執政黨共同民主黨籍國會議員朴炳錫（Park Byeong-seug）週日（30日）引述統一部的數據指出，在金正恩因父親金正日2011年底病逝而上台掌權後，投奔南韓的脫北者人數自2012年以來穩步下降。

據朴炳錫稱，2011年有2706名北韓人叛逃到南韓，2012年只剩1275人，雖然2013年略為上升至1514人，但2014年再次下降至1397人，2015年為1275人，2016年反彈至1418人，2017年又跌至1127人，今年截至8月，則已有703名北韓人叛逃至南韓。

朴炳錫解釋，中國政府對邊境管控更加嚴格以及仲介成本上升是關鍵因素，這顯然阻礙了脫北者逃離北韓。

據《BBC》指出，南韓當局表示，1953年韓戰結束以來，已有超過3萬名北韓人非法越過北韓邊界。由於兩韓邊界受到嚴密保護，大多數北韓人選擇跨越中國邊境，但中國將這些人視為非法移民而非難民，經常強行遣返他們。