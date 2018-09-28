歌詞涉嫌慫恿殺白人 法國檢方涉入調查

2018-09-28 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕成長於喀麥隆家庭的法國饒舌歌手康拉德（Nick Conrad），其創作歌曲《PLB》（法語「吊死白人」的字首縮寫）因歌詞有慫恿殺害白人之嫌，挑起了法國種族間的敏感神經，引發強烈譴責，而該國檢方昨（27日）對此也展開調查；但康拉德反駁，歌曲實際上是想傳達「愛」。

綜合外媒報導，《PLB》的歌詞直白表示要殺害白人小孩並吊死他們的父母，且長達9分鐘的歌曲MV帶有暴力畫面，對於人口族裔組成多元的法國，對這樣的歧視相當敏感。巴黎檢察署昨日以「公開慫恿犯罪」名義啟動調查，而MV在26日時，也被當局從YouTube撤下。

內政部長柯隆布（Gerard Collomb）表示，康拉德身為饒舌歌手，這樣的歌曲會一點一滴地留在年輕閱聽人的腦海，因此《PLB》歌詞讓他完全無法苟同。

政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）也指出，政府以最堅定態度譴責康拉德令人作嘔、髮指的歌詞，且散布影片者也負有重大責任；而一些法國右翼官員亦公開指責康拉德。

「這是一種『愛』的寓意」。對於歌曲爭議，康拉德接受RTL廣播電台訪問時解釋，《PLB》不帶仇恨，也沒有種族歧視，真實用意是對調黑人和白人的立場，讓他們體會和諒解彼此處境。

據悉，法國並不把歧視言行包含在言論自由範圍內，若最後「公開慫恿犯罪」成立，康拉德將面臨5年有期徒刑和4.5萬歐元（約新台幣162萬元）的罰款。