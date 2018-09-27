趁父母不注意 同志企鵝竟偷拐走別人家幼雛

同志企鵝涉嫌誘拐小孩（右），生父母（左）來要人時，還嗆聲不願歸還。（圖擷自YouTube）

2018-09-27 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕企鵝群體中偶爾會有同性戀伴侶出現，丹麥動物園就出現一對公企鵝伴侶，無法擁有親生子嗣的牠們，竟想「綁架」其他幼雛來撫養，有企鵝夫妻發現孩子遭綁架後，立刻跑去跟這對同志企鵝爭奪自己的骨肉，場面一度緊張。

丹麥奧登斯動物園（Odense Zoo）的企鵝園區內，有一對同志企鵝，牠們十分渴望擁有小孩，但受到先天的生理機制影響，而無法有自己的子嗣，牠們突然發現旁邊一對企鵝夫妻的幼雛無人照料，當時企鵝媽媽跑去洗澡，本來該負責照看孩子的企鵝爸爸在原地放空，同志企鵝見到這「天賜良機」，就將這隻幼雛拐進牠們懷中。

企鵝媽媽回來後發現孩子不見了，開始在園內四處搜尋自己孩子，企鵝爸爸在放空完後也終於回過神來一起找小孩，當這對夫妻看到牠們的小孩夾在兩隻雄性企鵝間時，立刻上前想救回孩子，同志企鵝不甘示弱嗆聲，雙方對峙，場面一度緊張。

在動物管理員介入下，幼雛「物歸原主」，見到這對同志企鵝求子若渴，園方也決定給他們一個機會，把一個由其他企鵝所生，無法順利孵化的蛋交給牠們，動物園還不知道這顆蛋是否會孵化，若能成功孵化，這對同志企鵝將被允許保留這隻幼雛，撫養長大。

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