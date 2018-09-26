回應新疆再教育營 中國外交次長：幫他們祛除腦中極端思想

有外媒詢問關於新疆「再教育營」一事，中國外交部副部長樂玉成表示，這是為了「挽救這些被極端思想洗腦的人」。（美聯社）

2018-09-26 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆廣設「再教育營」，關押被當局認為思想有問題的維吾爾人，引起國際輿論譁然，美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）嚴詞痛批「他們的宗教信仰遭大量毀滅」，有外媒針詢問關於「再教育營」一事，中國外交部副部長樂玉成表示，這是為了「挽救這些被極端思想洗腦的人」。

中國外交部副部長樂玉成日前接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪，《金融時報》亞洲版主編吉密歐詢問其包含「一帶一路」、美國「印太戰略」、新疆局勢等問題，其中在新疆部分，吉密歐問，中國政府近年來對新疆進行大規模安全打擊的原因是什麼？樂玉成表示，為了維護新疆穩定，而採取相關措施，強調中國政府不允許新疆成為第二個敘利亞、利比亞或者伊拉克。

吉密歐又提出中國在新疆廣設「再教育營」一事，樂玉成稱，許多新疆人被極端思想洗腦，「我覺得有必要挽救這些被極端思想洗腦的人，要採取措施幫他們祛除頭腦中的極端主義思想，使他們回歸正常狀態」。

樂玉成說，只要發現有人出現極端思想的苗頭，就要幫助他們，重申「我們主張有病就要早治，不要等到病入膏肓。」