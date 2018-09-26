德作家：台灣面對中國打壓 表現出自信和冷靜

2018-09-26 02:20

〔中央社〕德國知名作家馬丁訪台後發表專文指出，台灣公民社會高度發展，民眾對中國的打壓表現出冷靜和自信，民主成就堪稱亞洲典範。

出身東德的馬丁（Marko Martin）曾出版多本小說，時事評論散見德語國家各大報。

馬丁日前走訪台灣後，在9月號的「國際政治」（Internationale Politk）期刊發表了一篇名為「孤寂民主行」的專文。這本由智庫德國外交政策協會（Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik）發行的期刊，在德國政界相當有影響力。

馬丁在文中表示，台灣的全民健保被歐美各國視為模範，解嚴30年後的今天，台灣的非政府組織也到鄰近國家輸出民主經驗。不過，台灣良好的形象卻被中國視為眼中釘，中國不僅在外交上孤立台灣，也施壓漢莎航空（Lufthansa）等西方航空公司，將網站上的台灣稱謂改成中國的一省，台灣在國際上從來沒有這麼被孤立過。

馬丁實地走訪台灣後發現，早在1980年代，公民社會就開始萌芽，從同性婚姻的辯論也可發現，公民社會如今已高度發達。此外，不當黨產處理委員會和國家人權博物館的成立，也顯示台灣政府正積極推動轉型正義。

儘管如此，馬丁抱怨，包括德國在內，西方主要國家的政府和企業寧願向強大的中國低頭，也不願支持台灣這個民主的島國，學術界對從威權走向民主的台灣經驗也沒興趣。漢學家夸夸其談的所謂中國固有價值，甚至被中國領導人拿來作藉口，拒絕外來的民主體制。

馬丁強調，台灣的存在正顯示，中華文化與自由主義有可能兼容並蓄，只是台灣為了成功轉型也付出了被孤立的代價。（編輯：陳政一）