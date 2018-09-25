習近平不爽？北京拒絕美軍兩棲攻擊艦訪香港

美國官員表示，中國拒絕美國海軍的兩棲攻擊艦黃蜂號（USS Wasp）於10月訪問香港的申請。圖為黃蜂號。（美聯社）

2018-09-25 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員24日表示，中國拒絕美國海軍的兩棲攻擊艦黃蜂號（USS Wasp）於10月訪問香港的申請，中方並沒有給出拒絕的緣由。。

綜合媒體報導，根據《華爾街日報》引述美國某匿名官員所言，中國拒絕了美國黃蜂號訪問香港的申請，此官員表示，中國並沒有解釋為何拒絕美國船艦造訪香港。美國國務院發表聲明：「我們長期以來都能造訪香港港口，相信未來也是如此，希望能從中國政府多得到詳情。」

此外，中國海軍司令沈金龍原本預定前往美國，參加出席國際海權研討會（International Seapower Symposium），卻突然被中國召回。美國國防部發言人伊斯特本（David Eastburn）表示：「我方已得知中國召回沈金龍中將，他將不會與理查森（美國海軍軍令部長）會面。我們目前沒有更多消息。」

中國外交部發言人耿爽今日在例行記者會上迴避正面作答，僅說中方對美國軍艦訪問香港「一直根據主權原則和具體情況，逐案進行審批」。

在2016年4月，北京也曾拒絕美國軍艦訪問香港以表達憤怒，當時南海海域的衝突引發兩方衝突，中國拒絕美國航空母艦史丹尼斯號（USS John C. Stennis）靠港。外界認為，中國再度拒絕美國，同樣是表達不滿。