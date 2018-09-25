太顧人怨？他競選連任 6手足幫政敵拍廣告轟自家人

2018-09-25 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州眾議員保羅‧戈薩（Paul Gosar）的6位兄弟姊妹最近拍競選影片，竟然是站在政敵那邊，在影片中大肆批評保羅‧戈薩，公開上演家庭內鬥，讓選民看得目瞪口呆。

綜合外電報導，美國亞利桑那州民主黨眾議員候選人大衛‧布里爾（David Brill），最近拍攝了1支相當有創意的競選影片，請來競選對手議員保羅‧戈薩的6位兄弟姊妹，批評保羅‧戈薩過去在任內的表現、陳述他的缺點，並齊聲表達他們不支持保羅，其中1名手足大衛更抨擊「保羅絕對沒有在為他的選區做事」。

美國亞利桑那州眾議員保羅‧戈薩是共和黨中相當支持美國總統川普的議員，在這支引人矚目的廣告面世之後，保羅‧戈薩透過個人推特表示，「這幾位拍攝影片的兄弟姊妹，都是痛恨川普的民主黨支持者」，反擊手足「讓政治立場凌駕於家庭之上」，還說「沒有人可以選擇自己的家庭，我也不例外，希望我的家人們都能找到心中的平和、放下所有仇恨」。

這支競選影片除了吸引了相當大的關注之外，也有不少網友擔心，戈薩家裡今年的感恩節（今年是11月22日，正好在期中選舉過後）可能會很難過。事實上，在這支影片公布之前，保羅‧戈薩的9位兄弟姊妹當中，就有7人曾公開批評過他，另外2人則沒有表態，不過保羅‧戈薩的媽媽相當支持他。