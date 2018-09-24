偷天換日？監獄受贈45箱香蕉 暗藏價值5.5億古柯鹼

修士頓南部地偉恩史考特監獄受贈45箱香蕉，警方卻在箱內發現540包古柯鹼。（圖擷自臉書「Texas Department of Criminal Justice」）

2018-09-24 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕電影中常會出現偷天換日運毒的場面，這樣的情節竟在現實生活中上演。美國德州一間監獄日前收到善心人士捐贈的2批香蕉，獄方人員竟在這批香蕉內查獲高達1782萬美元（約新台幣5.5億元）的古柯鹼。

《CNN》報導，美國德州佛里波特港（Freeport）日前進口了兩大批香蕉，總共45箱，預計要捐贈給修士頓南部地偉恩史考特監獄。香蕉全數運至監獄門口時，警方卻發現有箱香蕉很可疑，重量比其他箱都來得重，赫然驚見內部藏著多包白色粉末。

警方大動作檢查這兩批香蕉後，查獲了540包白色粉末，化驗後證實粉末為古柯鹼，價值高達1782萬美元（約新台幣5.5億元）。

警方透露，這45箱香蕉進口時全都有封箱，當局不敢大意，美國海關以及緝毒局（DEA）正在釐清這些古柯鹼的來源。

這起香蕉運毒案曝光後，德州犯罪司法部在臉書上指出「有時候，生命會給你檸檬、有時候會給你香蕉，有時候你更會得到『意想不到的東西』」。

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