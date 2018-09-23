酒醉駐日美軍闖民宅 少女抱妹跳窗逃「以為會被殺掉」

2018-09-23 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍再傳醜聞，一名現年23歲美國陸軍士兵日前酒醉後，突然闖入沖繩縣讀谷村的民宅，嚇的屋內的高二少女「以為會被殺掉」，抱著還是嬰兒的妹妹跳窗逃跑，少女也因此驚嚇過度無法上學。

綜合外媒報導，事發於本月7日，喝醉的士兵打著赤膊大吼大叫，然後闖入未鎖門的民宅，當時屋內僅有一名高二少女及少女5個月大的妹妹；她急忙抱著妹妹，連鞋都沒穿就從一樓窗戶逃出；少女還因為驚嚇過度，無法正常上學，甚至興起休學念頭，至今仍餘悸猶存，她向周遭朋友透露，「當時我以為我會被殺掉」。

該名士兵涉嫌無正當理由入侵房屋等罪名被捕，不過地檢署對他作出不起訴處分，讓當地民眾感到不滿，向當地美軍基地表達嚴正抗議。美軍駐沖繩基地也為此道歉，並對全體美國陸軍形象因此事件受到影響，感到遺憾。

讀谷村村長對媒體表示，原本該是最安全的家，卻被美軍任意入侵，感到十分憤怒，指出沖繩面積只有日本的0.6%，卻包含了70%的美軍基地，才會導致此事發生。

駐沖繩美軍在讀谷村的類似案例已非首例，2012年有酒醉的美軍闖入民宅，毆打在內的中學生；在2016年時，另名陸戰隊隊員性侵20歲的準新娘後，將其殺害，去年被判無期徒刑，此案還引起沖繩民眾發起「撤離美軍基地」的示威抗議。

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