貪汙4470億元情婦148人 中國副部長既貪財又好色

2018-09-22 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國財政部前副部長張少春近期被中國官媒爆出其貪腐細節，據稱他被查出的贓款近1000億人民幣（約新台幣4470億元），情婦更高達148名。

綜合媒體報導，中國中央紀委國家監委於20日發布聲明，由於「嚴重違紀違法問題」，開除中國財政部前黨組副書記、副部長張少春黨籍和公職（雙開）。中國中紀監委表示，張少春在今年5月接受當局調查，而他違規打探有關案情，對抗審查；違規出入私人會所並收受財物；進行情色交易，收受禮品、禮金；利用職務上的便利或職權地位形成的便利條件，為他人謀取利益並收受巨額財物涉嫌受賄犯罪‧‧‧‧‧‧等等。

根據消息指出，張少春家中被搜出9000萬美元、8475萬歐元，7800萬澳元、英鎊5,230萬等，各類銀行卡1000多張總值100多億人民幣（約新台幣447億元），不僅現金方面，他的車庫有十餘輛單價500萬人民幣（2239萬新台幣）以上的名車，名酒、名畫、珠寶首飾樣樣不少。

不僅如此，他更爆出有148名情婦，名下更有130多戶房產，分佈在世界各地，兒子，兒媳，侄子等名下全國各地房產70餘棟，總價值50多億人民幣（約新台幣223億元），他還透過彩票贈送給11名情婦10多億現金。不過贓物的金額以及確切款項，都沒有得到官方證實。