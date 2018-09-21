洗腦？ 晚間黃金時段 中共擬禁播境外節目

中國對於電視節目有嚴格控管，最近有意控管晚間時段的境外節目，引來民間批評。（路透）

2018-09-21 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國因為是極權國家，對於電視、廣播節目都有嚴格控管。最近中共廣電總局更公布新規定，打算禁止境外視聽節目，在晚上7點到10點的黃金時段播放。

綜合報導指出，中共國家廣播電視總局20日公布「境外視聽節目引進、傳播管理規定（徵求意見稿）」，沒有經中國國務院廣播電視主管部門批准，廣播電視播出機構不能在19:00到22:00的黃金時段播出境外的視聽節目。

該規定也將針對中國各頻道每天播出的境外電影、電視劇、紀錄片、動畫片以及其他境外電視節目進行限制，這些節目的播出量不得超過當天該類別節目總播出時間的30%。而且這項規定也適用於中國的網路視聽節目傳播。

假如節目中出現境外頻道的台標、或宣傳境外媒體的廣告，還會遭到被警告、並被罰款。而且中國國務院廣播電視主管部門可以依公共利益需要等特殊狀況，停止播出、更換特定的境外節目。

此規定引來不少中國民眾反彈，有人直言，「文革復興。」、「洗腦開始了。」、「以後電視更沒人看了。」、「信息時代還搞封閉政策，越活越回去！」也有人認為，這是中共加強信息管控的結果。