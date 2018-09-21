弟被騙錢姐急相助再被騙5萬 網酸：比DNA準的鑑定法

2018-09-21 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇一名毛姓女子得知弟弟在網路上被騙錢氣憤不已，上網搜尋對策想討回公道，不料自己也被騙，金額還超過弟弟的10倍。

綜合中媒報導，毛女的弟弟在微信上遇到詐騙，被騙取1千元人民幣（約4480元新台幣），她得知後氣憤不已，想爲弟弟討回公道，便到網上查詢「微信上被騙了怎麼辦」，搜尋到「微信客服」後，趕緊聯絡對方，對方聲稱他們已將該詐騙帳戶凍結，如果要拿回弟弟被騙的錢，必須透過充值該詐騙帳戶以重新啟用。

毛女不疑有他，一連往詐騙帳戶充值了3次錢，總共1萬3千元人民幣（約5萬8230元新台幣），直到被對方加入黑名單，才驚覺自己遭到詐騙，手足無措的她才想到要報警處理。

網友看了紛紛回應，「真不愧是親姐弟」、「親姐弟啊！智商都差不多」、「不是一家人不聚頭。這就是比DNA還準的基因鑑定方法」、「後來他們爸媽覺得嚥不下這口氣，經過3小時與騙子的激烈周旋，房子也沒了」、「這錢沒白花，1000塊報警是沒用，就靠這13000把錢追回來了」。

大部分網友狂酸姐弟倆的同時，有網友認為應該將矛頭指向騙子，「其實很多網友在驚呼姐弟智商的同時，也側面反映了騙子橫行，監管不力啊！」、「現在都是受害者有罪論？不指責騙子，反倒罵受害者？」、「騙子太猖獗了，騙子無孔不入、線上線下無處不在！必須嚴懲各類騙子」。