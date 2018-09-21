男性也瘋化妝！ 男網紅拿刷具當直播主 美妝市場新出路

2018-09-21 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕鮮肉當道，化妝品不再僅被視為女性和明星才能使用的物品，不少愛美的男性開始在臉上塗塗抹抹，化妝市場正悄悄地在改變。中國男網紅江成（音譯，Jiang Cheng）說：「在大學第一次使用遮瑕膏後，發現化妝給我許多自信，所以就被吸引住了。」

綜合外媒報導，日前中國官方曾發布一篇文章，直指中國男性越來越「娘」，這現象已經讓中國社會變得病態，上月中國網紅江成和「蘭普蘭」（Lan Pu Lan）接受國外媒體採訪，探討男性化妝的議題，蘭普蘭表示，在媒體上常看到男性化妝，這現象自然會慢慢變成常態。

《里士滿新聞》（Richmond news）報導，24歲的江成每個週末都會在北京工作室中，在手機直播上花好幾個小時，對著粉絲觀眾試用最新的唇膏和腮紅說道：「這顏色不會太誇張，男性也可以放心使用。」現在他已經是中國數百名線上美容直播主之一，他表示，甚至有公司每月支付他5000元人民幣（約2萬多台幣）請他介紹特定商品。

許多外國公司也紛紛看中這現象，選擇和中國男網紅們，在直播平台上分享化妝技巧、評論化妝品的功效，蘭普蘭說：「儘管社會的思想有在進步，但男性仍會因為在眼睛上塗上煙燻的紅色眼影而受到批評，甚至還會被稱為『娘娘腔』。」；江成也表示，害怕父母反對他拿起刷具，父母不認為化妝是壞事，但仍無法接受男性化妝。

《商業時報》（The Business Time）報導，線上美女明星在中國形成了一個巨大的產業，網上名人被稱之為「網紅」，此現象模糊了娛樂圈和電子商務間的界限，使化妝市場產生變化；市場研究機構「歐睿國際」（Euromonitor）更指出，全球的男性美妝市場未來5年將成長11%，中國在同期將成長15.2%；中國男性化妝品公司Chetti Rouge的執行董事莫非（Mo Fei）表示，這現象是趨勢，未來會有越來越多的男性在意自己的外表。