應對中網攻威脅 波頓：會與台灣在內盟邦合作

2018-09-21 04:44

〔中央社〕白宮國安顧問波頓今天說，美國面臨來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓的網路駭客攻擊，美國的網路安全戰略會利用現有的堅實國際架構，與包括台灣在內的盟友諮詢合作。

白宮下午舉辦美國網路安全戰略的背景說明會，波頓（John Bolton）除點名美國面臨的網路安全威脅來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓四國，在回答媒體提問時，做上述表示。

有記者問，不只是美國，台灣也面臨來自中國的網路攻擊，美國的網路安全戰略中，是否有哪些方式與國際合作應對。

對此，波頓指出，在國際合作上，美國確實已和一些朋友及盟邦展開相關諮商，這些盟友和美國一樣，面臨相同的敵意行動都顯得脆弱，而透過現有堅實的架構與盟邦合作是很重要的，美國也有意協助盟邦維持網路安全。

彭博（Bloomberg News）日前報導，台灣政府表示，中國和俄羅斯及北韓一樣，可能正增加對網路駭客技術的測試，目標是台灣，再用來對付美國和其他國家。行政院資通安全處處長簡宏偉則表示，這些涵蓋新惡意軟體工具的測試，多鎖定政府單位，包括台灣的外交部和經濟部。

波頓則指出，美國的網路安全戰略會以防禦為首、但不會只有防守，必要時也會採取攻勢，他還說，在美國總統川普上任以後，美國在網路領域會採取更加積極的方式，維護美國的國家安全。（編輯：林治平）