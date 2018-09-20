美專家警告：九合一大選前 中國將大規模網攻台灣

台灣當局預測，中國將於今年11月9合1選舉前對台灣發動更大規模的網路攻擊。（路透）

2018-09-20 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國網路安全公司「火眼」（FireEye）近期內透露，在過去1年當中觀察到中國網軍攻擊台灣政府部門網路；台灣當局預測，中國將於今年11月九合一選舉前對台灣發動更大規模的網路攻擊，但台灣的網路防禦能力也不容小覷。

根據《彭博》報導，「火眼」公司的網路間諜分析負責人班．雷（Ben Read）指出，「在某種程度上，台灣對中國就像大衛抵抗歌利亞」，中國坐擁的網路資源與攻擊規模「對任何人來說都很難相比擬」，光在2016年，台灣受到來自中國的網路攻擊，頻率高過全球各個國家同期發生的網路攻擊事件。

班．雷提到，「火眼」公司從2017年迄今發現中國網軍還是不斷密集性地攻擊台灣政府網站，連同其他非政府組織、教育機構與電信單位，都成為他們的攻擊對象，「他們認為台灣是中國的一部分」，故中國全面性地攻擊所有關於台灣的一切網路系統。

行政院資安處處長簡宏偉（Howard Jyan）認為，中國恐將會藉由攻擊台灣網路系統來測試駭客技術，近而將此技術用於對付美國，台灣的外交部與經濟部均有受到惡意軟體攻擊，目前查出所有惡意軟體來源均為中國支持的駭客團體，「我們相信在選舉之前，網路攻擊的頻率還會增加」。

內政部警政署刑事警察局長蔡蒼柏（Tsai Tsang-po）表示，「我們需要外國的援助，但兩岸關係的惡化使我們更難以參與國際刑警組織」，目前國際刑警組織（ICPO）主席為中國公安部副部長孟宏偉。