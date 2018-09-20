加拿大校車化身「時間停止器」 車流乖乖等學童下車

加拿大校車開至社區停下，從車身側邊打開「STOP（停止）」標誌，往來車輛見狀均停下等候。（圖擷取自影片）

2018-09-20 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕近期網路上瘋傳1段影片，外國1輛載著學童的校車停在社區道路上，來往車輛均不敢通行，直到校車上的「STOP（停止）」標誌收起後，駕駛們才繼續動作，網友對此驚呼「時間停止器」。

民眾將影片分享至臉書社團「爆笑公社」，當中能見到1輛校車開至社區停下，從車身側邊打開「STOP（停止）」標誌，並讓學童相繼下車，過程中2車道的來車均停在路上耐心等候，並與該校車保持距離，等到校車司機收起警示標誌，交通才恢復通行狀態。

這段來自加拿大的影片也獲得德國、中國等國家的媒體報導，有加拿大華僑部落客指出，在當地冒犯校車的後果相當嚴重，他以親身經歷說明自己無視校車警示標誌的案例，當下被警方開出274加拿大元（約台幣6536元）的高額罰單，往後駕照費用、保險費用也都因此罰漲。

許多網友看完影片後，都感到相當訝異，紛紛留言指出「他們開車道德真的比我們有水準」、「這是人民素質的問題」、「台灣這樣做的話校車司機早就被投訴」，但也有網友認為加國係因地廣人稀才適合此做法，「台灣1輛垃圾車就塞大街小巷了」。

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