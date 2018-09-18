樹林採菜驚動蛇窩 2男遭蛇群噬咬致死

馬來西亞砂拉越（Sarawak）5名男子15日到樹林中採野菜，疑似撥動到蛇窩，引發蛇群攻擊，導致2人死亡、1人受傷。（示意圖，歐新社資料照）

2018-09-18 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞砂拉越（Sarawak）5名男子15日到樹林中採野菜，疑似撥動到蛇窩，引發蛇群攻擊，導致2人死亡、1人受傷。

綜合媒體報導，15日上午7時許，40歲的勞倫斯與4名友人進入到一處樹林採野菜，3小時後他們採集到大量野菜，並陸續搬出樹林。由於勞倫斯與、21歲的史坦萊沙卡、23歲的杜瓦查布想要採集更多的野菜，3人再度進入樹林，另外2人則在路口處等待。直到當天晚間約7時左右，2人等不到進入樹林的3人，就只好先將野菜搬回去，並通知對方家人。

其中1人的家屬發現，直到16日上午8時許，仍等不到孩子回家，通知警方幫忙找人，警消與當地民眾一起進入樹林搜救，約在上午11時許找到倒在地上的3人。史坦萊沙卡與杜瓦查布已經死亡，2名死者遺體有大量被蛇咬的傷口，判斷遭蛇群攻擊後死亡，勞倫斯也被蛇咬，但幸運生還。

生還的勞倫斯事後表示，他們重回樹林採野菜時，意外看到樹下有一窩蛇，2名死者去撥弄蛇窩激怒蛇群，便開始攻擊3人，其中2人遭蛇噬咬傷勢嚴重。