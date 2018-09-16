「文金會」南韓代表團200人 三星少東李在鎔也在列

南韓總統文在寅本週將赴平壤，與北韓領導人金正恩第3度會面。（美聯社）

2018-09-16 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅本週將赴平壤，與北韓領導人金正恩第3度會面，青瓦台今（16）日公布南韓代表團成員，除了中央政府高官，不少南韓大企業高層也隨行，包括三星集團太子爺李在鎔、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源等。

《韓聯社》報導，南韓青瓦台今日公布18日陪同文在寅出訪平壤的南韓代表團名單，包括14名正式隨行人員，為外交部長官康京和、統一部長官趙明均、國防部長官宋永武、文化體育觀光部長官都鐘煥、國土交通部長官金賢美、海洋水產部長官金榮春等6名部長，國家情報院院長徐薰也在列，還有多名青瓦台官員。

另有來自政治、經濟、社會、文化、市民社會等各界52名特別隨行人員，包括三星電子副會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、現代汽車集團副會長金容煥等韓國4大企業高層主管，還有多名經濟界人士。青瓦台表示，希望以這次「文金會」為契機，讓政府推進的朝鮮半島新經濟構想能夠加速。

在文藝體育方面，南韓明知大學教授俞弘浚、前國足主教練車范根、南韓體育會理事玄靜和、歌手ZICO和Ailee、作曲家金亨石等將隨行。宗教界人士中，天主教、漕溪宗、佛教等各大宗教團體代表也在名單中。

南韓總統秘書室長任鍾晳表示，如果加上隨行媒體，代表團總人數預計約200人。南韓今日上午已派出93名先前人員赴平壤籌備「文金會」。