中國客遭瑞典警察丟包墳場？ 有網友還原真相

2018-09-15 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕又是炒作的假新聞？日前傳出有中國旅客前往瑞典旅行時，因為入住時間不符旅館規定，被旅館職員報警協助驅趕，最後還被丟包到墳場一事；這件事引起中國輿論與官方的猛烈抨擊，不過近日有中國網友爆料部分說法，整起事件疑似是斷章取義與語言溝通導致的誤會而成。

據《環球時報》報導，這位中國籍遊客曾姓男子在9月2日時，帶著父母前往瑞典自由行，不過因為他們預定的房間要等到白天才能入住，曾男考量到父母年邁體弱，且戶外溫度不到10°C，便希望旅館能讓他們在大廳度過一夜；不料竟叫他們「滾出去」，還叫來警察協助驅離，後來甚至被丟包到離市區幾十公里的墳場；後來他們在路人的幫助下才重返回斯德哥爾摩市區，並立刻向中國駐瑞典大使館通報，最後在當天就離開瑞典。

這起事件遭曝光後，在中國引起軒然大波，不只官媒猛烈抨擊瑞典警察是「世界警察中的敗類、人中的渣滓」，相關消息也在社群平台瘋傳；不過有網友在微博爆料其中一部分的說法，指曾男一行人訂的是青年旅舍，預計在當天的中午12點入住，但他們卻提早在當天凌晨到達；青年旅舍拒絕讓他們提早入住，結果他們一家人就在旅舍大廳「耍賴」拒不離開，旅館只好請警察來處理；但警察到場後，曾男等人仍不肯走，最後才被警方抬出青年旅舍，但還是坐在旅舍門口大吵大鬧，之後才被警方帶上車，被帶到教堂花園地鐵站（這應是誤譯，實際上是林地公園地鐵站「Skogskyrkogården」）丟包。

而另外也有影片曝光，影片中曾男母親坐在地上大聲哭嚎，疑似錄影者的曾男還用英文大喊「大家都來看看啊，瑞典警察殺人啊」，也引來網友批評，質疑「國內那一套在別人那兒行不通」、「出了事不找警察溝通，坐地打滾撒潑。丟死人了！」、「既然願意付錢睡沙發，為啥不乾脆重開一個房間？」；至於被丟包到距離市區有段距離的「林地公園」，有中國網友解釋「瑞典警方將鬧事但程度較輕的人送到居民區外（目的是將衝突方隔離）屬標準方案，並不針對外國人」；而林地公園雖是當地著名景點，內有教堂全天候收留難民與無居所的人，也有讓人暫住一天的服務，認為可能是當事人與警方的溝通中因語言問題導致誤會。