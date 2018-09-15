范冰冰神隱3個月內幕 德媒：中國新一輪文化打壓

中國影星范冰冰爆發「陰陽合約」問題，涉嫌逃稅、貪腐及違規放貸等3大重罪，目前已經消失3個月多，德國媒體分析，其實在范冰冰事件背後，是中國新的一場文化清理運動。（路透資料照）

2018-09-15 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國影星范冰冰爆發「陰陽合約」問題，涉嫌逃稅、貪腐及違規放貸等3大重罪，目前已經消失3個月多，德國媒體分析，其實在范冰冰事件背後，是中國新的一場文化清理運動。

《德國之音》報導，范冰冰事件爆發時，剛好是中國宣揚社會主義價值觀，嚴控大眾通俗文化之際，中國新的電影產業促進法要求電影從業人員要堅持「德藝雙馨」，樹立良好社會形象。這場文化清理不僅波及到影視產業，還針對電子遊戲產業、部落客、饒舌歌手等進行調整。批評者認為，這已經影響到一些產業的創造性，也影響了騰訊等科技遊戲巨頭的利益。

最近，北京的一個搖滾樂隊「反骨樂隊」被當局勒令改名為「正骨樂隊」。其中一名樂團成員向粉絲表示，由於「不可抗拒因素」，政府要求不能出線「反」字，希望大家能理解。

本月初，北京師範大學和中國社科院等機構聯合公布中國影視明星社會責任研究報告。報告挑出對2018年中國有影響力的100位明星進行評分，其中深陷「陰陽合約」的范冰冰倒數第一，得分為0分。

北京清華大學新聞傳播學院的一名學者表示，過去幾年裡，電影業也許不夠重視正面能量的需要，現在政府出面干涉也是能夠理解。

英國諾丁罕大學（University of Nottingham）中國政策研究所所長蘇利文（Jonathan Sullivan）認為，中國政府無所不在、無時不在的意識形態戰正在把名人作為武器。