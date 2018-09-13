視察俄國歷來最大軍演 普廷計劃增強軍力

俄羅斯總統普廷今日視察「東方-2018」軍演，大讚俄國三軍的能力，也強調將計劃強化三軍能力，以面對潛在威脅。（美聯社）

2018-09-13 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯於11日至17日展開最大規模的「東方-2018」（Vostok-2018）軍事演習，出動30萬兵力、上千架戰機、80艘船艦及3萬6千輛坦克等裝備。今（13）日俄羅斯總統普廷前往視察後，不僅給於三軍高度評價，也強調將計劃強化三軍能力，以面對潛在威脅。

綜合外媒報導，普廷今日前往外貝加爾邊疆區（Zabaikalsky）的楚戈爾（Tsugol）軍事訓練基地，距離約中國的北方邊疆約128公里。演習中動員約2萬5000名士兵、7000輛軍用車輛和250架直升機及軍機，模擬對抗「不明敵人」從空中和地面發動的攻擊。

視察完的普廷不僅大讚三軍演習的表現，也表示爲捍衛國家安全、主權及利益時會支援盟國，因此將加強三軍的配備，並積極發展國際間的軍事合作，共同力抗「具有面對潛在威脅」。

此外，中國及蒙古也派遣部隊參與此項軍演活動，中國派遣約3200名士兵、900輛軍用車輛及30架飛機。

北大西洋公約組織（NATO）譴責演習是為「大規模衝突」作準備。俄國先前表示，演習純粹是防禦性質。