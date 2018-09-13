路透記者報導羅興亞危機遭重判 翁山蘇姬：他們違法

翁山蘇姬今打破沉默，強調瓦隆和吳覺梭被判刑是因他們違反「政府機密法」。（法新社）

2018-09-13 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕兩名路透社記者，因報導緬甸軍政府血洗少數民族「羅興亞人」而被捕入獄，引起各界譁然。緬甸政府實質領導人翁山蘇姬今表示，這兩名記者是因觸犯法律被捕，與他們的職業無關。

綜合外媒報導，32歲的瓦隆（Wa Lone）及28歲的吳覺梭（Kyaw Soe Oo）因採訪緬甸軍方血腥鎮壓羅興亞人等相關新聞，本月3日遭緬甸仰光法院依違反「政府機密法」（Official Secrets Act），判處兩人各7年徒刑。路透總編輯痛批緬甸軍政府毫無言論自由；歐盟、德國、英國隨後也發表聲明，譴責緬甸軍政府，並要求立即無條件放人。

當年以緬甸民運領袖之姿獲頒和平獎的翁山蘇姬，近來因鮮少出言反對緬甸軍方血腥鎮壓羅興亞人而遭到批評。翁山蘇姬今出席世界經濟論壇（WEF），首度打破沉默表示，尊重仰光法院的判決。

翁山蘇姬指出，瓦隆和吳覺梭是因觸犯政府機密法才會入獄，與他們兩人身為路透記者無關。縱使各國都認為這項判決不合理，要求緬甸軍政府放人，翁山蘇姬則強調，這場判決不是誤判，反而更彰顯了「法治」的力量；翁山蘇姬說，若瓦隆和吳覺梭不滿判決，可以提出上訴。