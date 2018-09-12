誓言揪白宮內鬼 川普推特直指是前FBI局長柯米

近來白宮內部資訊頻流出，川普氣炸誓言揪出內鬼。（路透）

2018-09-12 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕近來美國政府內部資訊頻遭公開，包含媒體刊登了一篇聲稱是資深官員的匿名投書，曾揭發水門案的記者，也出書揭露許多秘辛，種種事件令美國總統川普氣炸，誓言揪出白宮內鬼，今（12日）川普突發推特，直指內鬼就是離任多時的前FBI局長柯米（James Comey）。

揭發美國水門案醜聞的記者伍華德（Bob Woodward）近日出版新書，這篇名為《恐懼：川普入主白宮》（Fear: Trump in the White House，暫譯）的書，爆料許多川普入主白宮前後的內幕；川普和多位白宮官員都駁斥書中說法，稱該書充滿謊言與假消息來源；伍華德則說，他手握錄音檔案、日誌以及政府文件，但不願透露消息來源是誰。

《紐約時報》也曾於5日刊登了一篇匿名投書，這個聲稱是川普政府資深官員表示，為了美國的未來，川普政府內部已經有自己人形成的「反抗勢力」，來對抗川普的政策。

針對這些從內部流出的資訊，川普氣炸誓言揪出內鬼，從副總統彭斯到親女兒伊凡卡都有媒體點名是「深喉嚨」嫌疑人，不過，川普在當地時間11日（台灣時間12日上午）突然連發2條推特，表示「你們知道誰該為此負最大責任嗎？就是柯米，是他洩露了信息，透過哥倫比亞大學的一位教授做中間人，把消息流出。」

川普痛批，柯米與那位教授可恥，因為柯米沒有勇氣出面爆料，所以找了一個教授做傳聲筒，他還特別標註一位福斯新聞記者卡森（Tucker Carlson，親共和黨保守派記者）「討拍」，川普稱「這整件事都是違法，而且對我很不公平吧？」

被川普指控是內鬼的前FBI局長柯米，早在去年5月就被川普無預警開除，離開白宮已逾1年，網友不領情表示，是不是無計可施才把柯米再拿出來「鞭屍」，給外界一個交代。