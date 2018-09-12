歐巴馬早想對北韓發動攻擊！這個原因讓他打消念頭...

《恐懼：川普入主白宮》爆料，歐巴馬任內曾想對北韓發動攻擊，最後考慮到日韓可能遭報復作罷。（彭博）

2018-09-12 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢如今已緩和不少，但在這之前，北韓屢屢試射飛彈並進行第六次核武測試，讓美國總統川普極為火大，不斷放話動武解決。其實在川普之前，前總統歐巴馬早就想對北韓先發制人，但礙於日韓恐受報復，最終仍打消念頭。

由揭發「水門案」出名的美國記者伍德華（Bob Woodward）所出版的新書《恐懼：川普入主白宮》（Fear:Trump in the White House，暫譯），大爆諸多白宮不為人知的內幕，未上市就引發熱烈討論，書中除了聚焦川普，亦有提及歐巴馬的部分。

書中寫道，北韓在2016年9月發射中程導彈，飛行1000公尺後落入日本經濟海域，並在數天之後進行第五次核武測試，使得日本與南韓陷入重重危機之中，這讓努力避戰的歐巴馬都不得不改變做法，向美國國家安全會議諮詢，是否有辦法透過先發制人的軍事打擊，同時配合網路攻擊將北韓境內的核武、飛彈一舉殲滅。

五角大廈擬定了對北韓領導階層、軍事設施的打擊計畫，但估算後只能剷除85%的核武設施，這麼一來，北韓便可能對南韓甚至日本展開報復，勢必會有大規模死傷，引爆更嚴重的衝突，種種不利因素讓歐巴馬打消攻擊北韓的想法。