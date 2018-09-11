差點冤獄50年！少女指控性虐待 關鍵狗推翻證詞

找到關鍵的露西，終於還霍納清白。（美聯社）

2018-09-11 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州（Oregon）男子約書亞霍納（Joshua Horner）去年被控性虐待，被判處50年徒刑，所幸申冤團體協助，找到關鍵的一隻狗，爲牢中的他洗刷冤屈。

綜合外媒報導，去年4月12日霍納被一名未成年少女指控性虐待，少女在法院說，霍納曾威脅她，如果報警就要殺了她養的狗露西（Lucy），隨後就對露西開槍，少女聲稱目睹了露西被殺死的經過，雖然陪審團看法並不一致，霍納仍被定罪，但6個月後，霍納請求奧勒岡州的申冤團體幫忙，地方檢察官胡梅爾（John Hummel）也同意和這團體合作受理案件，霍納堅稱他沒有槍殺露西，只要找到狗就能真相大白。

調查人員費盡千辛萬苦，循線四處搜索，最後終於在波特蘭西北部的吉爾哈特鎮（Gearhart）找到還活蹦亂跳的露西，一名申冤團體的志工表示，「露西當時坐在門廊下的陰涼處喝著水，我們還摸摸牠、和牠一起玩」；當地檢察官表示，這是一項很重要的證據，證明少女在法院中說謊；露西被找到後，少女就沒有再出面作證，她看見調查人員到她家找她，還心虛地逃跑了。

胡梅爾隨後也向法庭表示，他不確定霍納有沒有對少女性虐待，但少女的說詞明顯被推翻了，法院審理後撤銷了霍納的案件，當地時間本月10日的聽證會上，胡梅爾駁回了霍納的50年徒刑，水落石出後，霍納終於平反冤屈，霍納牽著妻子凱莉（Kelli Horner）的手步出法院，笑著說，「凱莉和我已經準備好迎接我們的新生活」。