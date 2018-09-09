iOS驚爆間諜防毒軟體！用戶資料傳給中國被緊急下架

2018-09-09 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iOS系統的熱門付費防毒軟體「Adware Doctor」須經用戶花費5美元（約台幣154元）才可下載，但驚爆它是間諜軟體，會將用戶的瀏覽記錄與使用者資料傳給中國伺服器，目前已被蘋果緊急下架。

綜合外媒報導，「Adware Doctor」為蘋果電腦中「App Store」的熱門付費防毒軟體，原應掃描Mac電腦中的惡意軟體並刪除可疑檔案，安全研究員瓦爾多（Patrick Wardle）卻發現它還會將使用者在「Chrome」、「Firefox」或「Safari」的歷史瀏覽紀錄加密後發送至中國伺服器端。

瓦爾多指出，「Adware Doctor」會假以掃描惡意軟體之名，請求用戶給予訪問數據的權限，一旦被授權成功它除了能讀取使用者所有瀏覽器歷史紀錄外，還能記憶用戶下載過的應用程式，瓦爾多於8月14日向蘋果公司報告此事，但官方至9月7日才將它從「App Store」移除。

蘋果公司過去曾將它刪除，原因是認為它有可能是另款防毒軟體「Adware Medic」的仿冒版，但該款App之後更名為「Adware Doctor」成功通過蘋果審核，蘋果公司先前宣稱「Mac App Store是下載應用程式的最安全的地方」，但目前尚未針對此次事件發表評論。

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安全研究員瓦爾多報告