男醫涉「激戰」前生殖器抹毒 正妹口交誤食中毒亡...

2018-09-05 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名42歲男性醫師尼德畢賀勒（Andreas David Niederbichler）日前與一名38歲女性美髮師伊馮娜（Yvonne）「激戰」前，疑似將古柯鹼塗抹在自己的生殖器上，導致對方幫「口愛」時，不慎吸食過量毒品身亡。

綜合媒體報導，伊馮娜擁有金色長髮、精緻臉蛋且身材姣好，尼德畢賀勒則在東部一間整形美容與手術外科診所擔任主任醫師。雙方之間似是透過約會網站結識，進一步發展到性行為，同時也是醫師與患者的關係。尼德畢賀勒疑事先在陰莖塗抹古柯鹼，死者疑在毫不知情的情況下幫忙口交試圖助興，沒想到卻中毒送醫不治。

報導指出，尼德畢賀勒今年4月已被逮捕並受到拘留，檢方認為他涉犯傷害致死罪嫌，此案已進入審理程序。據了解，伊馮娜似非唯一的受害者，尼德畢賀勒先前疑曾涉入類似案件，雖然沒有鬧出人命，但有受害者見到他就身體不適。

報導提到，伊馮娜的64歲父親（Juergen）得知女兒逝世感到悲痛不已，一度心臟病發作得裝支架。他無奈地說尼德畢賀勒答應過會治好她女兒的肌腱炎，「但現在她卻死了」，也感嘆要讓自己忙一點，才不會有太多機會去想到愛女往生的事實，不然他可能會瘋掉，同時呼籲法官要重判，不然他覺得不公平。

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