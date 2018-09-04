影音圖輯》車掀屋毀浪滔滔 兇猛燕子颱風重創日本

燕子颱風侵襲日本，在高知縣外海掀起滔天巨浪。（美聯社）

2018-09-04 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風燕子目前維持中颱強度，正在日本當地肆虐，颱風中心位於日本中部外海，沿海更因此掀起滔天巨浪，有日本民眾將風力與災情影片做為合輯並上傳至推特，令台灣網友驚呼「超恐怖」。

推特網友將多段燕子颱風造成的災情合而為一，並於今（4）日張貼於推特，當中可見受到強烈陣風影響，日本道路正在行駛的貨車與休旅車均被吹翻，許多住家頂樓類似加蓋的建物，也硬生生被強風完整吹起並掉落到路面，更有房屋頂部整片掀起還打到電線桿，當場爆出火光。

片中還能見到京都車站的天花板結構往大廳掉落，慘烈景象令日本民眾苦不堪言；我國中央氣象局指出，燕子颱風中心最大風速目前達到每秒38公尺，依照「蒲福風級表」定義為13級陣風，比12級「颶風」等級的風速更為快速，而瞬間最大陣風速度達到每秒48公尺，屬15級陣風。

日本氣象廳將燕子颱風定義為強烈颱風，目前中心位置在佐渡市以北80公里處，以每小時70公里的速度朝北北東方向前進，預計在明（5）日將減弱為熱帶性低氣壓，但日本大部分地區今晚依舊會受到颱風影響，呼籲民眾待在屋內並注意安全。

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