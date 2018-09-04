進貢非洲！ 習近平砸1.8兆金援 中國網友怒轟遭禁評

中國國家主席習近平昨（3日）在中非合作論壇上表示，中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式，向非洲提供600億美元（約新台幣1.8兆元）支持。（法新社資料照）

2018-09-04 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（3日）在中非合作論壇上表示，中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式，向非洲提供600億美元（約新台幣1.8兆元）支持。引發中國網友批評「給非洲爹進貢」，但目前微博已經隱藏該相關新聞的網友留言，成為禁止評論的狀態。

習近平表示，將鼓勵中企擴大投資非洲、增加進口非洲商品、非洲國家和金融機構可在中國發行債券，以及再提供非洲600億美元援助。600億美元援助內容包括150億美元無息、優惠貸款，和無償援助；200億美元信貸資金；推動中企未來3年投資非洲超過100億美元；100億美元的中非發展專項基金，和非洲進口貿易的50億美元專項基金。

一篇名為「600億美元是什麼概念」的文章，將600億美元換算約為人民幣4100億元，在中國2017年度的數字上來看，人民幣4100億元相當於中國全國GDP的0.5%，相當於一般公共預算收入的2.37%，相當於中央本級財政支出的13.73%。相當於全國財政用於最低生活保障支出的2.78倍，約全國財政用於城鄉居民基本養老保險補助的2倍，用於社會福利支出的6倍。

中國網友認為，用人民的血汗錢，搭建中非友誼之橋，「好政策，支持非洲兄弟，應該起碼6兆才合理」、「非洲是我的祖宗，再窮也不能窮非洲」、「什麼非洲爹，虎毒不食子，我們最多是非洲家奴」、「真的很噁心，就這一個微博可以評論只要那頭豬講話其他的就知道屏蔽」、「勒緊褲腰帶供他們去裝逼」、「死樣，國內多少地方工資都發不出來了」、「啥時候也給新疆公民600e？動不動就關人」、「中國夢！非洲夢！」、「好好孝敬非洲爹」。

雖然先前微博上，中國各大媒體將「600億美元支持非洲」的新聞散布，但點擊後都無法閱讀評論，成千上萬的網友留言批評憑空消失，甚至像《環球時報》上有超過9000條評論都無法顯示，《央視》、《人民日報》等許多媒體也有相同的情況。