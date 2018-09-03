中國京東CEO在美涉性侵被捕 留學生群組曾發求救訊息！

美國警方公布劉強東被捕後照片。（美聯社）

2018-09-03 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國電子商務巨頭「京東」創辦人兼執行長劉強東，美國時間8月31日因涉嫌性侵一名女大生遭到警方逮捕，目前案件在調查中。根據中媒報導，案件曝光前，就已有明尼蘇達州大學的中國留學生群組傳出求救訊息，稱有女學生遭「中國知名企業家」性侵並限制自由；甚至有中國留學生在微信群組說，「劉強東來我們這開會，性侵了一個明大的學生。」

劉強東涉性侵被捕案，美媒大篇幅報導此案，劉已在當地時間9月1日下午被釋放，警方並未限制他的行動，不過表示，目前一切都在調查中，不代表他有罪或無罪。

劉強東涉性侵的地點位於明尼蘇達州大學，在案件曝光前，有該校中國留學生群組傳出求救訊息，稱有女學生遭「中國知名企業家」性侵，向懂得相關法律的同學提供援助。

網路上也出現幾張「明大法學院同學會」微信群組對話擷圖，有學生向群組內的友人請求法律援助，另有爆料人透露，潛在被告是中國公民，在美國參加商務活動，受害者是中國學生，當事人均在明州，事發地點也在明州，不過這些訊息都沒指明是劉強東。

目前京東已發文反擊，指劉強東受到不實指控，將對所有不實報導或造謠行為採取法律行動。