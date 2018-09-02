甲醛超標害死人？中國最大酒店式公寓出包挨告 新屋全面下架

2018-09-02 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大的酒店式公寓營運商北京自如生活資產管理有限公司（簡稱「自如」），陷入其出租房甲酫超標致人於死的風暴中，已經被死者家屬告上法院，在一個月多之後，自如承諾全面調查，昨天起下架全中國所有首次出租房源，全面檢測。

綜合媒體報導，「自如」被控出租房甲醛過高已有多次，但這次可能因甲醛超標致死的是中國最大集團之一的阿里巴巴的一名設計師，引發阿里巴巴發聲明表態要調查及跟進，「自如」才發聲明下加首次出租房源，全面檢測。

據報導，這名阿里P7的王姓設計師，5月從北京到杭州任職，公司提前幫他租「自如」的房子，為符合這名設計師的生活，自如將內裝重新改造，變成擁有客廳、臥室、儲物室、廁所，並配置所有家具，但到7月，王先生跟妻子說身體很不舒服，隨後返回北京朝陽醫院檢查，確診為急性髓系白血病、7月30日即病情惡化去世。

引人疑竇的是，王先生曾在今年1月做過全身健診，才入職阿里巴巴，當時報告顯示，各項身體指標，包括血液指標正常。

王先生去世後回到杭州，王太太回到杭州對王先生居住的房子進行檢測，結果顯示「甲醛超標」，而王先生在杭州期間，正值夏天，又閉窗開冷氣，懷疑是甲醛致死，向法院提告。

「自如」已在8月31日發布聲明，9月1日起，將下架旗下全國9城市全部首次出租房源，待空氣檢測及格後再行上架。昨天再追加聲明，表示將配合法院調查及裁定，自如董事長左暉在微信上也回應，會承擔所有的責任。

「自如」甲醛超標已發生過多次，居住者身體不適，懷疑是甲醛超標所致，中國多家媒體也多次報導，不過，受訪者抱怨，都受到自如不理不採、或是被恐嚇告上法庭，以致都不了了之。