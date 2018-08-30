夢魘變夢境！駕車遇嚴重塞車 IKEA供數百民眾躺床休息

2018-08-30 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕28日下午，在英國M25高速公路（M25 motorway）上發生一起糟糕的交通事故，兩輛載滿貨品的大貨車相撞並翻覆，物品散落一地，經碰撞過後一輛卡車翻車倒立掉落到堤防，雖沒有人受重傷，但卻導致高速公路回堵，關閉了整整一夜，數百名用路人被困在高速公路上超過6小時仍動彈不得，離塞車現場很近的一家宜家商場（IKEA）便開放賣場供這些受困的用路人過夜，讓人直呼夢靨變夢想成真！

綜合外媒報導，IKEA提供的賣場最多能容納200人，用路人可以在賣場中度過賣長的塞車時間，可以隨意躺在床上入眠休息，在IKEA裡面生活根本是許多人的夢想，居然在一次不幸的塞車中讓夢想成真！

《鏡報》報導，一名叫娜塔莎（Natasha）的乘客在推特上發布一張照片，照片中可見一名隨行的男子躺在IKEA賣場的床上，她寫道：「很高興我們終於有了自己的房間」這真的很難讓人置信，並標註@ IKEAUK來感謝IKEA提供他們一個休息的地方。她補充說，他們在IKEA待到晚上9點半才重新回到車上；推特上更有一名網友讚揚IKEA的舉動，感謝他們讓自己的妻子和女兒能到賣場去休息。

《每日郵報》報導，IKEA發言人說：「我們歡迎大家與家人一起到IKEA來度過愉快的一天，昨天下午得知在M25發生事故後，我們開放賣場供用路人進來休息，讓他們別在車裡等。英國M25高速公路在確認所有人安全無虞後已重新開放高速公路。